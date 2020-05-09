Bolu'da kaybolan yaşlı kadın jandarma timleri tarafından bulundu

AA

Alınan bilgiye göre, Mengen'e bağlı Gökçesu Beldesi Çorakkadirler köyünde yaşayan Cantürk, dün gezmek için evinden ayrıldı.Evden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan yakınları Bolu İl Jandarma Komutanlığını arayarak yardım istedi.Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İz Takip Köpek Timi, Arama ve Kurtarma Köpek Timi ile bölgeye gelerek, AFAD ekipleri ve köy halkının da katılımı ile arama kurtarma çalışması başlattı.Jandarma timleri, Meliha Cantürk'ü, Kadılar köyü Tokatlı Değirmeni mevkisinde dere yatağında buldu.Jandarma timlerinin verdiği suyu içen Cantürk, daha sonra sedye üzerine alınarak, sağlık ekiplerinin bulunduğu alana kadar taşındı.Yapılan sağlık kontrolünün ardından Cantürk, ailesine teslim edildi.Cantürk'ün ailesi de jandarma timlerine teşekkür etti.