Bolu'da kepçe taşıyan kamyon 100 metreden dereye devrildi: 1 ölü

Kaza, Düzce, Bolu ve Zonguldak il sınırında Yedigöller yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz G. yönetimindeki üzerinde kepçe yüklü kamyon, orman yolunda yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan dereye devrildi. Kazada sürücü Cengiz G. ve yanında yolcu konumunda bulunan Necmettin Çalışkan (35) ağır yaralandı. Yaralı Cengiz G., kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, kamyon içerisinde ağır yaralı olan Necmettin Çalışkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazada ölen Çalışkan’ın cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.