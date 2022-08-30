Komandolar marşlarla caddeleri inletti! 0:00 / 0:00

DHA

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bolu’daki kutlamalar, Anıtpark’ta başladı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından, halk oyunları ve karate gösterisi ilgiyle izlendi.

BOLU KOMANDO TUGAYI'NA BÜYÜK İLGİ

DHA'da yer alan habere göre Kıbrıs Barış Harekatı ve bölücü terör örgütüne yönelik harekatlarda göstermiş olduğu başarılar nedeniyle iki tane Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası bulunan Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların geçişi ilgi gördü.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDILAR

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

TÜRK BAYRAKLARIYLA SEVGİ GÖSTERİSİ

Komandoların marşlarla yürüyüşü sırasında halk da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu.

CADDELER MARŞLARLA İNLEDİ

Yüzlerce komandonun söylediği marşlarla Bolu'nun caddeleri inledi.