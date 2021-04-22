Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karaçayır Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler eve operasyon düzenledi. Bu sırada kumar oynayan 4 şahıs, iskambil kağıtlarını çatı arasına attı. Kağıtlar ekipler tarafından bulundu.

İkamet sahibi ve kumarı organize edenlerin de aralarında bulunduğu 6 kişiye salgın tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 10 bin lira cezası kesildi.

Ayrıca ev sahibi ve kumarı organize eden 2 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Para ve iskambil kağıtlarına el konuldu.