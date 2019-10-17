Yangın, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde medyana geldi. Kayseri'den İstanbul'a tekstil malzemesi taşıyan Kadir Özhan idaresindeki 38 YK 173 plakalı TIR'ın lastiği patladı.

Patlayan lastiğin tutuşması sonucu TIR'ın dorsesi alev alev yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek, aracını emniyet şeridine çekip, aracın çekici ve dorse kısmını birbirinden ayırdı. Kadir Özhan, daha sonra yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araç sürücüsü Kadir Özhan da dorseye tırmanıp, malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Sürücü bu sırada zor anlar yaşadı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yaklaşık 2 milyon TL değerinde tekstil malzemesi yüklü TIR'daki malzemelerin bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım yarım saat boyunca durdu. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ulaşım bir süre de tek şeritten sağlandı. Yangının tamamen söndürülmesiyle de yol tamamen 3 şerit olarak trafiğe açıldı.