Cinsel istismara uğramış çocukların adli ve tıbbi işlemlerinin çocuk üzerindeki psikolojik etkisi hep tartışılan bir konu. Bu sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü genelgesi gereğince Çocuk İzlem Merkezi’ni kurdu.

AMAÇ, TRAVMAYI EN AZA İNDİRMEK

Merkezin amacı cinsel istismar suç soruşturmalarında mağdur çocukların yaşadıkları travmayı en aza indirmek ve adli ve tıbbi işlemleri eğitimli personel tarafından tek seferde gerçekleştirilmesini hedefliyor.

HASTANE BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTERECEK

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Çocuk İzlem Merkezi’nde mağdurun ifadesi uzman personel tarafından aynalı bir odada, ses ve görüntü kaydı yapılarak alınacak. İfade sırasında aynanın arka tarafında Cumhuriyet Savcısı, Kolluk görevlisi, mağdur çocuk avukatı, adli tıp uzmanı, çocuk psikiyatrı ifadeyi dinleyecek.

OLUMSUZ ETKİYİ AZALTACAK

Olayın çocuk üzerinde yarattığı etki de dikkate alınarak çocuğun bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından dinlenmesi ve ikincil travmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu işlem sırasında suçun nitelendirilmesi için sorulması gereken tüm hususların sorularak olayın aydınlatılması, söz konusu olumsuz etkiyi azaltacağı ifade ediliyor.

NÖBETÇİ BİR SAVCI GÖREV YAPACAK

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet savcıları, cinsel dokunulmazlığa karşı suç mağduru çocuklara yönelik işlenen suçlarda, Çocuk İzlem Merkezi’nde düzenlenen nöbet usulüne göre müracaat ve soruşturma işlemlerini yapacaklar.

KANUN NE DİYOR?

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236. Maddesinde, soruşturma sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi eşliğinde görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınan mağdur çocuk ifadesinin, mahkemede yargılama sırasında da kullanılmasını ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından zorunluluk bulunmadıkça yalnızca bir kez dinlenmesini öngörüyor.