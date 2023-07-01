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Bolu'da mantardan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantardan zehirlenen aynı aileden 4 kişi, tedavi altına alındı

Bolu'da mantardan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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AA

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Kaşıkçışeyhler köyünde ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan B.T, A.T, H.T ve S.T. sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göynük İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin yapılan muayenelerinde yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlendi.

Sağlık durumları iyi olan 3 kişi hastanede müşahede altında tutulurken, S.T. ise Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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