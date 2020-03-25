Bolu'da öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperlikli maske üretiyor

AA

Bolu BİLSEM öğretmenleri, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yüz siperlikli maske üretimi için proje hazırladı.

Öğretmenler, temin ettikleri malzemelerle günlük ürettikleri 500 maskeyi, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim ediyor.

Bolu BİLSEM Müdürü Ferdi Kılıç, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında, devletin ve milletin yanında olmak için maske üretmeye karar verdiklerini belirtti.

Görüşmeler sonucunda BİLSEM'i atölyeye dönüştürdüklerini anlatan Kılıç, "Öğretmenlerimizle tamamen gönüllü olarak bu girişim içerisine girdik. Bizim için çalışan sağlık personelimize, emniyet güçlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.