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Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da şüpheli ölüm
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Bolu'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 56 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Bolu'da şüpheli ölüm
Bolu'da şüpheli ölüm
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AA

Bolu'da, bahçesinde bulunan köpekler uyuşturularak evine girilen kişi ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kasaplar Mahallesi Aşağı Mahalle sokak üzerinde bulunan bahçeli evde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Ahmet Gürbüz'ün evinden çıkmadığını fark eden yakınları ve mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin önüne gelen ekipler bahçe içinde Ahmet Gürbüz'ün beslediği belirtilen çok sayıda köpek olduğunu gördü.

BAHÇEDEKİ KÖPEKLER UYUŞTURULDU

Bunun üzerine olay yerine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çağırıldı. Ekipler, bahçede bulunan yaklaşık 6 köpekten 3'ünü uyuşturucu iğne ile uyuturken 3 köpek bahçeden kaçtı. AA'nın haberine göre; köpeklerin uyuşturulmasının ardından eve girebilen ekipler Ahmet Gürbüz'ü evde yatar vaziyette buldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede hayatını kaybettiği tespit edilen Gürbüz'ün cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

Öte yandan uyuşturulan köpekler, ekiplerin çalışma yaptığı esnada ayılmaları riskine karşın Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

*Haberde kullanılan arşiv fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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