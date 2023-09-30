Bolu'da TIR'dan kopan lastik, zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, TIR'dan kopan lastik nedeniyle 5 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyreden, sürücü ve plakası belirlenemeyen TIR'ın lastiği Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yerinden çıktı.

Yağışlı hava nedeniyle görüş mesafesinin az olduğu otoyolda, lastiğe çarpan otomobilin arkasında bulunan 4 otomobil daha birbirlerine çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre, meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Öte yandan polis ekiplerinin, lastiği koptuğu için kazaya neden olan TIR'ı otoyolun Bolu kesiminde tespit ederek durdurduğu öğrenildi.