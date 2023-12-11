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        Haberler Gündem Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı - Güncel haberler

        Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı

        Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:19 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:19
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        Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı
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        Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde uygulama yaptı.

        İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin desteği ile arama gerçekleştirildi.

        Yapılan aramada nar kasalarının içerisinde 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan Ö.Y. (59) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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