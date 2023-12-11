Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde uygulama yaptı.
İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin desteği ile arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramada nar kasalarının içerisinde 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan Ö.Y. (59) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.