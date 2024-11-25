Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda 26 Kasım Salı günü Bolu'da ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilik tarafından yapılan açıklamalar öğrenci ve veliler tarafından yakından takip edildi. Konuya ilişkin beklenen açıklama Bolu'da Valiliği'nden geldi. Peki, "Bolu'da yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Bolu'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 26 Kasım Salı Bayburt Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması...