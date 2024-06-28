Bolu'da yayla evi, yangında küle döndü

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kızık yaylasında meydana geldi.

Hasan Ermiş'e ait iki katlı ahşap yayla evinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm evi sararken olay yerine Orman İşletme Şefliği ile İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede konuşlu bulunan Orman İşletme Şefliğindeki orman yangınlarına müdahale ekibi kısa sürede olay yerine giderek yangını söndürmek için ilk çalışmayı yaptı.

Yangın, orman ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle diğer yayla evlerine sıçramadan söndürüldü.