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        Haberler Gündem Bolu'da yayla evi, yangında küle döndü - Güncel haberler

        Bolu'da yayla evi, yangında küle döndü

        Bolu'da iki katlı ahşap yayla evi, çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:31 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:32
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        Yayla evi yangında küle döndü
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        Yangın, saat 18.00 sıralarında Kızık yaylasında meydana geldi.

        Hasan Ermiş'e ait iki katlı ahşap yayla evinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm evi sararken olay yerine Orman İşletme Şefliği ile İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgede konuşlu bulunan Orman İşletme Şefliğindeki orman yangınlarına müdahale ekibi kısa sürede olay yerine giderek yangını söndürmek için ilk çalışmayı yaptı.

        Yangın, orman ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle diğer yayla evlerine sıçramadan söndürüldü.

        Yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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