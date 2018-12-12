D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

DHA'nın haberine göre ekipler, özellikle D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinin bulunduğu noktalarda çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30-40 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Polis ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda hazır şekilde bekledi. Ekipler, sürücülerin araçlarında kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

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