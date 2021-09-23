Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi

AA

Bolu Dağı'nın Karanlıkdere, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak da aralıklarla devam ediyor.

Sürücüler, olumsuz hava koşulları dolayısıyla güzergahta yavaş seyrediyor.

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor. Trafik ekipleri de sürücülerden aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Bolu kent merkezinde ise sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.