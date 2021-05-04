Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

AA

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde etkisini artıran sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sis, D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere, Seymenler ve Bakacak kesimlerinde, sağanak ise kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile kent merkezinde etkili oluyor.

Sürücüler sis nedeniyle güzergahta yavaş seyrediyor.

Kara yolunu sık sık kontrol eden polis ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.