AA

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabela ve sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri yönünde ikaz ediyor.

Öte yandan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü ile Dağkent, Kürkçüler, Yaşamkent, Sümer, Yukarısoku, Köroğlu ve Karaçayır mahallelerinde de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.