Antik stadion için çalışmalar başladı 0:00 / 0:00

AA

Bolu Müze Müdürlüğü tarafından 2008 yılında Büyükcami Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan stadyumun için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütür ve Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bolu Arkeoloji Müzesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalara, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa koordinesinde 10 lisans ve lisansüstü öğrencisi katılıyor.

AA'nın haberine göre ilk etapta 20 gün sürmesi planlanan kazı çalışmaları kapsamında spor, müzik ve bayram etkinliklerinin yapıldığı stadyum alanının turizme kazandırılması hedefleniyor.

"BOLU'YA GÜZEL BİR ESER KAZANDIRACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bolu Müze Müdürü Atılgan Kaya, antik stadion alanının, Bolu'nun en önemli anıtsal yapısı olduğunu vurguladı.

Çalışmalarla bu alanı gün yüzüne çıkarıp turizme kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Kaya, "Böyle bir yapı bu bölgede tek. Buradan çıkacak arkeolojik verilerin Bolu'nun tarihine ve müzenin gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bolu'da bu güne kadar herhangi bir arkeolojik kazı çalışması yapılmadığından Bolu'nun kültür ve tarihini ortaya çıkarmak amacıyla bu yıl içerisinde kazı çalışmalarını tamamlayıp Bolu'ya güzel bir eser kazandıracağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaya, bu kazı çalışmasının ilerleyen günlerde daha farklı alanlarda da yapılması için girişimlerde bulunacaklarını belirterek, "Bolu'nun tarihi, burayla sınırlı kalacak bir şey değil. Bolu gerçekten çok önemli bir yerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa da Bolu'nun tarihi hakkında bilgi verdi.

Yiğitpaşa, Bolu'da Roma imparatoru Hadrianus tarafından 117-138 yıllarında çeşitli imar faaliyetlerinde bulunulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kent maalesef modern Bolu kentinin altında kaldığı için çoğu günümüze gelememiş. Tek anıtsal yapıl olarak burası kalmış. 2008 yılında Müze Müdürlüğü başkanlığında bir kurtarma kazısı gerçekleştiriliyor. Bu kurtarma kazısında stadionun tamamına yakını, burada gördüğümüz bölümü çıkartılıyor. Seyirci ile koşu pisti arasını ayıran duvar ile 5 sıralı oturma sırası olan tribün olan stadion ortaya çıkartılıyor. Ayrıca buranın önemi Bitinya olarak adlandırdığımız bu bölgedeki tek stadion olması."

Bölgenin Roma döneminde ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Yiğitpaşa, "O dönem için çok popüler. Burada gerçekleştirilen önemli bayramlar var. Bayram kutlamalarının, musiki ve atletik çalışmaların, yarışmaların burada yapılmış olabileceğini söyleyebiliriz" dedi.

Yiğitpaşa, Bolu ve çevresinde yeteri kadar arkeolojik çalışma yapılmadığına işaret ederek, sözlerini, "Bu yüzden Bolu'nun neolitik dönemi ya da daha önceki dönemleri hakkında bir bilgimiz yok. Bu kültür varlığını değerlendirerek ortaya çıkarmak istiyoruz" diye tamamladı.

*Fotoğraflar İHA tarafından servis edilmiştir.