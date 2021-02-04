Bolu'daki kaya evler salgın döneminde tarihle iç içe tatil imkanı sunuyor

AA

İlçenin Solaklar köyü mevkisinde Frigler tarafından bir tepe üzerine elle oyularak yapıldığı düşünülen odalardan oluşan 4 katlı kaya evlerin turizme kazandırılması için yaklaşık 13 yıl önce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Seben Belediyesince kaya evleri restore edilirken, bölgenin güzelleştirilmesi ve turistlerin konaklamasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsis edilen 20 bin metrekarelik alana, kaya evlerinin benzeri 3 mağara ev, 8 bungalov ve 1 taş restoran inşa edildi.

Kayaların basit el aletleri kullanılarak oyulmasıyla inşa edilen taş evler ile bungalovlar, ziyaretçilere tarih ve doğayla iç içe tatil yapma imkanı sunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalabalıktan uzakta daha izole bir ortamda tatil yapmak isteyen ziyaretçiler nedeniyle Seben'deki taş ve bungalov evlere ilgi her geçen gün artıyor.

- "Konaklama imkanını artırmak istiyoruz"

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AA muhabirine, Bolu'nun Çukurovası olan Seben'in, doğa cenneti bir yer olduğunu anlattı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle ilçeye 1 taş restoran, 8 bungalov ve 3 mağara ev kazandırdıklarını aktaran Kavak, şöyle konuştu:

"Solaklar Kaya Evleri, Muslar Kaya Evleri, Kınıkçı Kanyonu, Hoçaş Fosil Ormanı, Çeltikdere Kilisesi ve Seben Gölü'yle doğa severlerin, yürüyüş ve diğer doğa sporuyla uğraşan sporcuların ilgi odağındayız. Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmit gibi kalabalık şehirlerin yorgunluğunu atmak ve doğayla iç içe olmak için ilçemizi tercih eden misafirlerimizin sayısı her geçen gün artıyor."

Kavak, daha çok bungalov ev yaparak konaklama imkanını artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Günümüzde yeni turizm rotaları, kent hayatından kaçan ve kalabalık tatil bölgelerinde tatil yapmak istemeyen insanlar için bir alternatif olmaya devam ediyor. Bu noktada çalışmalarımızı eko-turizm yönünde projeler ve yatırımlar yaparak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün insanların tatil anlayışını değiştirdiğine işaret eden Kavak, "Alışılagelmiş tatil anlayışı, yerini daha az kalabalığın hakim olduğu doğal mekanlara bıraktı. Pandemi süreci, açık olduğumuz süre boyunca Seben Kaya Evleri olarak özellikle hafta sonları neredeyse yüzde 100 misafir ağırladığımız bir dönem oldu." diye konuştu.