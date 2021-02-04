Bolu'daki kaya evler salgın döneminde tarihle iç içe tatil imkanı sunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Bolu'daki kaya evler salgın döneminde tarihle iç içe tatil imkanı sunuyor

Bolu'nun Seben ilçesinde 3 bin 200 yıl önce Frigler tarafından yapılan ve bugüne kadar ulaşan Solaklar Kaya Evleri'nde tatil yapan ziyaretçiler, salgın döneminde kalabalıktan uzakta geçmişe yolculuğa çıkıyor.

Bolu'daki kaya evler salgın döneminde tarihle iç içe tatil imkanı sunuyor
AA

İlçenin Solaklar köyü mevkisinde Frigler tarafından bir tepe üzerine elle oyularak yapıldığı düşünülen odalardan oluşan 4 katlı kaya evlerin turizme kazandırılması için yaklaşık 13 yıl önce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Seben Belediyesince kaya evleri restore edilirken, bölgenin güzelleştirilmesi ve turistlerin konaklamasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsis edilen 20 bin metrekarelik alana, kaya evlerinin benzeri 3 mağara ev, 8 bungalov ve 1 taş restoran inşa edildi.

Kayaların basit el aletleri kullanılarak oyulmasıyla inşa edilen taş evler ile bungalovlar, ziyaretçilere tarih ve doğayla iç içe tatil yapma imkanı sunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalabalıktan uzakta daha izole bir ortamda tatil yapmak isteyen ziyaretçiler nedeniyle Seben'deki taş ve bungalov evlere ilgi her geçen gün artıyor.

- "Konaklama imkanını artırmak istiyoruz"

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AA muhabirine, Bolu'nun Çukurovası olan Seben'in, doğa cenneti bir yer olduğunu anlattı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle ilçeye 1 taş restoran, 8 bungalov ve 3 mağara ev kazandırdıklarını aktaran Kavak, şöyle konuştu:

"Solaklar Kaya Evleri, Muslar Kaya Evleri, Kınıkçı Kanyonu, Hoçaş Fosil Ormanı, Çeltikdere Kilisesi ve Seben Gölü'yle doğa severlerin, yürüyüş ve diğer doğa sporuyla uğraşan sporcuların ilgi odağındayız. Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmit gibi kalabalık şehirlerin yorgunluğunu atmak ve doğayla iç içe olmak için ilçemizi tercih eden misafirlerimizin sayısı her geçen gün artıyor."

Kavak, daha çok bungalov ev yaparak konaklama imkanını artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Günümüzde yeni turizm rotaları, kent hayatından kaçan ve kalabalık tatil bölgelerinde tatil yapmak istemeyen insanlar için bir alternatif olmaya devam ediyor. Bu noktada çalışmalarımızı eko-turizm yönünde projeler ve yatırımlar yaparak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün insanların tatil anlayışını değiştirdiğine işaret eden Kavak, "Alışılagelmiş tatil anlayışı, yerini daha az kalabalığın hakim olduğu doğal mekanlara bıraktı. Pandemi süreci, açık olduğumuz süre boyunca Seben Kaya Evleri olarak özellikle hafta sonları neredeyse yüzde 100 misafir ağırladığımız bir dönem oldu." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

78. Altın Küre adaylıklarına 3 kadın yönetmen damga vurdu
KÜLTÜR-SANAT'Altın Küre' tarih yazdı
Şefik Bursalı Resim Yarışması'nda 5 sanatçıya 10'ar bin TL
KÜLTÜR-SANAT5 sanatçıya 10'ar bin TL
Kültürel ve doğal miraslarımız XVII (Eflatunpınar: Hitit Su Anıtı)
KÜLTÜR-SANAT3200 yıllık su tasarrufu bilinci
'Suçlular', Sundance'dan ödül kazandı
KÜLTÜR-SANATSundance'dan ödül kazandı
İş Sanat'ın ilk 20 yılı 'Hatırlıyorum' sanal sergisinde
KÜLTÜR-SANAT'Hatırlıyorum' sergisi İş Sanat'ta
Kültürel ve doğal miraslarımız XVI (Çanakkale ve Gelibolu I. Dünya Savaşı Alanları)
KÜLTÜR-SANATDünya tarihini etkileyen savaş
Kültürel ve doğal miraslarımız XV (Dağlık Frigya Vadisi)
KÜLTÜR-SANATİkinci Kapadokya
İş Sanat Şubat programı içinizi ısıtacak
KÜLTÜR-SANATİş Sanat Şubat'ta da sanatla dolu
Suha Arın bu yıl törensiz anıldı
KÜLTÜR-SANATBu yıl törensiz anıldı
Barış Manço yaşasaydı daha neler olurdu? Son dakika derleme
KÜLTÜR-SANAT'Sanat ülkesi olurdu'