Bolu'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

AA

Bolu'da, Tepecik Mahallesi'ndeki Akşemseddin İmam Hatip Lisesi önünde düzenlenen uğurlama programında konuşan Dernek Başkanı Fethi Sarımsakcı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde başlatılan yardım kampanyasının devam ettiğini söyledi.

Kampanya kapsamında toplanan yardımların bölgeye ulaştırılacağını anlatan Sarımsakcı, "İnşallah ocak ayı sonuna kadar 2 tır daha göndermek istiyoruz. Dünyada tek bir mazlum kalmayana kadar yardımlarımız devam edecek. Bu Suriye olur, dünyanın başka bir ülkesi olur. Bizim için hangi ülkenin olduğu önemli değil. Bizim görevimiz ve amacımız, mazlumlara yardım etmek." şeklinde konuştu.

Daha önce Bolu'dan bölgeye gönderilen tırlarda ağırlıklı olarak gıda malzemelerinin bulunduğunu belirten Sarımsakcı, yola çıkacak tırla gıda, un, su ile okul araç ve gereçlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.