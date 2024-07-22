Pehlivan, rakibi yerine vatandaşı yere serdi!
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Şimşir Bayramı'nda güreşen iki güreşçiden biri, yanlışlıkla rakibi sandığı vatandaşı yere serdi. O anları gören vatandaşlar kahkahaya boğuldu
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Keçikıran köyünün Şimşir Bayramı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
GELENEKSEL GÜREŞ MÜSABAKALARI DÜZENLENDİ
İHA'da yer alan habere göre dev kazanlarda 500 kilogram bulgur, 550 kilogram et pişirildi. Duaların ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Yemeğin ardından geleneksel güreş müsabakaları düzenlendi.
GÜREŞÇİLER SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI
Yüzlerce kişinin izlediği güreş müsabakaları kıran kırana geçti. Hırslı mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, güreşçiler seyircilerin arasına daldı.
AYAĞINDAN YAKALADIĞI VATANDAŞI YERE SERDİ
Bu esnada pehlivan, yanlışlıkla orada seyirci olarak oturan vatandaşın ayağına tuttu. Rakibi sandığı vatandaşla güreşmeye çalışan baş güreşçi, vatandaşı yere serdi.
Şimşir Bayramı’nda bulunan vatandaşlar da bu anlarda kahkahaya boğuldu.