Bolu´da yolcu otobüsü devrildi (1) 

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK

2022-11-06 16:40:40



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