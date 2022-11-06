Bolu'da yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 32 yaralı (3)

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da meydana gelen kazaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bolu otoyolunda otobüs devrilmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti; 2'si ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı. 27 kişinin tedavisine halen devam ediliyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu ANKARA, (DHA)

2022-11-06 18:43:24



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