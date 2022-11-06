Bolu'da yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 32 yaralı (4)

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OTOBÜSÜN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Kazada hayatını kaybeden Dursun Çakmak (46) ve Ayşe Özdemir (72) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir yolcunun cenazeleri morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ederken, yoldan otobüsün kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Otobüsün yoldan kaldırılması için TEM'in İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar, Yeniçağa gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-06 19:31:40



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