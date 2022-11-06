Bolu'da yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 32 yaralı (5)

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Bolu'da otobüs kazasında kazada hayatını kaybeden kişinin Kadriye Çakmak olduğu belirlendi. TEM yolunun İstanbul yönü, yolcu otobüsünün yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-06 21:13:43



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