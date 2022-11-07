Bolu'daki otobüs kazasında yaralanan 32 kişiden 28'i taburcu edildi

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, 3 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsü kazasında yaralanan 32 kişiden 28'i, hastaneden taburcu oldu; 2'si ağır 4 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, TEM yolunun Bolu kesiminde meydana geldi. Doğan Köstenli'nin kullandığı 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada Ayşe Özdemir (69), Dursun (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 32 kişiden 28'i, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 2'si ağır 4 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-07 11:24:43



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