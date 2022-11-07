Bolu'daki otobüs kazasında yaralanan 32 kişiden 28'i taburcu edildi (2)

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OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Bolu'da meydana gelen kaza sonrası gözaltına alınan yolcu otobüsü sürücüsü Doğan Köstenli, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Murat KÜÇÜK/BOLUDHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-07 19:21:03



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