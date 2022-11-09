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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM Otoyolu'nda tomruk yüklü TIR'a çarpan TIR, alev aldı. Kazada, çarpan TIR'ın şoförü yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Ağaççılar mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JZ 2494 plakalı TIR, Ali Peker yönetimindeki tomruk yüklü 81 ABJ 581 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpan TIR´ın çekici kısmı dorseden ayrıldı. Bir süre sonra araçta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Yaralanan TIR şoförü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara istikametinde ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-09 10:17:46



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