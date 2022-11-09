Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)SALON: Bolu Karaçayır
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap Kuka
BOLU BELEDİYESPOR: Hande, Hilal, Nadia, Dixon, Ceren, Anisovaa, Elif, Gizem, Buket, Elisa, Kübra, Seher, Selin, Ece
GALATASARAY HDI SİGORTA: Ayçin, Gamze, İlkin, Popovic, Katherine, Anthi, Gizem, Fulden, Karmen, Sude, Fatma, Eda, Bihter, Özge, Beren, İremnur,
SETLER: 19-25, 15-25, 25-21, 18-25
SÜRE: 113 dakika (23, 28, 37, 25)Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor sahasında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray HDI Sigorta ilk seti 25-19'luk skorla önde tamamladı. 2'nci sette de üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, seti 25-15'lik skorla alarak durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın 3'üncü setinde Bolu Belediyespor istekli bir oyun sergileyip seti 25-21 önde tamamladı ve karşılaşmada durum 2-1'e geldi. Son sette yeniden oyuna ağırlığını koyan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-18, karşılaşmayı da 3-1 kazanmayı başardı.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-11-09 20:18:38
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