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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasta oğlu için 145 gün otomobilde yattı

DHA

Hasta oğlu için 145 gün otomobilde yattı


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, nörolojik bir hastalık olan Guillain-Barre Sendromu (GBS) nedeniyle hastanede tedavi gören oğlu için Bartın'dan gelen Ahmet Yorgun (47), 145 gündür hastanenin otoparkına park ettiği aracında yatıyor. Çevredekilerin fark etmesiyle Ahmet Yorgun, 3 gündür geçici olarak bir hayırseverin kullanmadığı köy evinde kalmaya başladı. Oğlunun tedavi süreci nedeniyle işsiz kaldığını belirten Yorgun, "Yetkililerden oğlumun tedavi sürecince bana kalıcı bir çözüm bulmasını istiyorum" dedi.
Bartın'da yaşayan Ahmet Yorgun'un 24 yaşındaki oğlu Onur Yorgun, 4 yaşındayken epilepsi hastalığına yakalandı. Geçen nisan ayında Bartın'da hastaneye götürülen gence ayrıca vertigo teşhisi de kondu. Vertigonun beyinde yol açtığı hasar sebebiyle sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen GBS teşhisi kondu. Kesin tedavisi olmayan ancak etkileri azaltılabilen nörolojik hastalığa yakalanan genç, tedavisi için Bartın'dan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Onur Yorgun, 145 gündür 100 bin kişide 1 görülen nadir rastlanan hastalığı sebebiyle yoğun bakımda tedavi görüyor. 
OĞLUNUN YANINDAN AYRILMIYOR
Onur Yorgun'un babası Ahmet Yorgun da bu tedavi sürecinde, hastanede oğlunun yanından ayrılmadı. Ahmet Yorgun, Bolu'da kaldığı süreçte daha önceden çalıştığı işinden de ayrılmak zorunda kaldı. Ahmet Yorgun, 145 gündür hastanenin otoparkına park ettiği otomobilinde yatıyor. Hastaneye gelip gidenler ise Ahmet Yorgun'un otomobilde yattığını fark edince ona yardımcı oldu. Mustafa Evren isimli bir kişi, köy evini Ahmet Yorgun'a açtı. 3 gündür geçici olarak köy evinde kalan Ahmet Yorgun, yetkililerden kendisiyle ilgili kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.
`BEDENİMİZDEN BİR PARÇA BURADA OLDUĞU İÇİN TERK EDEMEDİM´
Hastane önünde otomobil içinde uyuduğunu belirten Yorgun, şu ifadeleri kullandı:
"Dışarıdan geldiğimiz için yoğun bakımdaki doktorlar bize, `Hastanızı bırakın, biz size günlük bilgi vereceğiz. Siz gidebilirsiniz´ dediler. Benim evladım burada olduğu için, bedenimizden bir parça burada olduğu için burayı terk edemedim. Bugün haliyle 145 gün oldu. Ben gün sayıyorum oğlum için. İlaçları karşılamakta da zorlanıyoruz. Bu süreçten önce çalışıyordum. İşveren bana yardımcı oldu. İdare edip, maaşımı gönderdi. O zaman zorluk yaşamadık. Ama ayrılmak zorunda kaldım işten. Burada kalmak zorundayım. Arada bir eşim de geliyor. Birlikte kalıyoruz. Araba yatıp, arabada kalkıyoruz. 3 gündür de hayırsever birinin evinde. Buraya geldiğimde perişan haldeydim. Tutunacak yer aradık ama bir türlü denk gelmedi. Sağ olsun Mahmut Alan isimli bir vatandaşın aracılığıyla Mustafa Evren isimli bir hayırseverin evinde kalıyorum 3 gündür. 145 gün otomobilde yattıktan sonra, hayırsever birisi sağ olsun köy evini 3 gündür bana açtı. Ben orada kalıyorum şimdilik ama yetkililerden oğlum tedavi sürecince bana kalıcı bir çözüm bulmasını istiyorum."
'TALEBİMİZ SICAK BİR YER'
Havaların soğumasıyla otomobilde kalmasının imkansız hale geldiğini söyleyen Yorgun, "Eşimi arada sırada yanıma çağırıyorum. Bartın'a kirlilerimizi götürüp, yıkayıp geri getiriyor. Sonra tekrar gidiyor. Hep arabada kaldık. Eşim olmadığı zaman da mescitte kalıyorum. Havalar soğudu artık. Eşim yokken arabaya girdim, aşırı soğuktu. Arabayı çalıştırdım, dizlerimi hissetmedim, çok soğuktu. Arabada kalamadım ve çıktım. Acilde sobalı bir yer var. Orada sabahladım. Orada da çoluklu çocuklu gelen oluyor. Ben de orayı da terk etmek zorunda kalıyorum" diye konuştu.
Yetkililerden kalıcı bir çözüm isteyen Yorgun, "Talebimiz sıcak bir yer. İlaçlar için yardım bekliyorum. İnşallah çocuğum ayağa kalkarsa, ben zaten çalışmak istiyorum. Çalışırım zaten. Bu sürece gelinceye kadar durumumuz gayet iyiydi. Hiçbir talebimiz yoktu. Oğlum şu anda yürüyemez halde, kolları hareket etmiyor. Bakıyor, konuşamıyor. Şu andaki tedavisi bu şekilde devam ediyor" dedi. (DHA) 
 DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-11-10 11:25:31

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