Çorbacıda kavga edip, bacaklarından vurdu



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU´da U.B., çorbacıda kavga ettiği M.Ş.´nin bacaklarına tabancayla ateş açtı. M.Ş. yaralanırken, U.B. ise olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 02.30 sıralarında, Borazanlar Mahallesi´ndeki çorbacıda meydana geldi. M.Ş. ile U.B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. U.B., tabancayla M.Ş.´ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralanan M.Ş. yere yığılırken, U.B. de olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan M.Ş., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulunarak, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-10 12:29:34



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