Çorbacıda kavga edip, bacaklarından vurdu (2)

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YAKALANDI

Bolu´da çorbacıda tartıştığı M.Ş.'ye ateş açarak bacaklarından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan U.B., polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan U.B., işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-10 18:45:33



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