Boluspor - Yeni Malatyaspor: 1-0

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xxx), Erkan Bulut (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx)

BOLUSPOR: Çağlar (xxx) Hakan (xx), Oulare (xxxx), Onur (xxx), Bülent (xx), Tugay (xxx), Landel (xx), Kayamba (xxx), Burak (xx)(Dk.65 Melih xx), Bregu (xx)(Dk.46 Furkan xx), Balde (xx)(Dk.65 Gökhan Karadeniz xx) (Dk. 90+2 Posmac)

YENİ MALATYASPOR: Damiu (xx) Awuku (xxx), Arda (xx), Donsah (xx), Erşan (xxx), Buğra (xx), Doğukan (xx)(Dk.73 Cengizhan xx), Ogün (xx)(Dk.87 Yakup), Malle (xx), Mert (xx), Haqi Osman (xx)

GOLLER: Dk. 84 Oulare (Boluspor)

SARI KARTLAR: Hakan (Boluspor), Haqi Osman, Ogün, Buğra (Yeni Malatyaspor)Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor, kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

7´nci dakikada, Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Landel´in şutunda top kalecide kaldı.

18´inci dakikada, Boluspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde yükselen topa Balde´nin kafa şutunda top az farkla auta çıktı.

36´ncı dakikada Yeni Malatyaspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Haqi´nin şutunu Çağlar son anda kornere çeldi.

59'uncu dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içinde çapraz pozisyonda Doğukan'ın şutu yan ağlarda kaldı.

61'inci dakikada Haqi Osman'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top ağlarla buluşmak üzereyken Bolusporlu Oulare, topu çizgiden son anda kayarak çıkardı.

84'üncü dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu Oulare tamamlayarak golü buldu. 1-0.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-12 21:09:39



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