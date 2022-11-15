Bolu'da zorunlu kış lastiği denetimi



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, zorlu kış şartları nedeniyle 1 Aralık yerine 15 Kasım'a çekilen, il sınırlarındaki yollarda ticari amaçla yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bugün başladı. Jandarma denetim yaparken, sürücüler uyarıldı.

Bolu Valiliği tarafından alınan kararla yurt genelinde 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulaması, kentte kış şartlarının zor geçmesi nedeniyle 15 Kasım'da başladı. Valiliğin aldığı kararla il sınırları içindeki yollarda ticari amaçla yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanımı, zorunlu hale getirildi. Valiliğin kararı kapsamında jandarma ekipleri, denetim yaptı. Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalara işçi taşınan servisleri denetleyen ekipler, araç lastiklerinin diş derinliklerini kontrol etti. Ekipler, kurallara uygun olmayan ve henüz kış lastiği takmayan sürücüleri eksiklerini gidermeleri konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-15 11:21:33



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