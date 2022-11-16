Otomobilde uyuşturucuyla yakalandılar; 3 gözaltı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda otomobilde 124,73 gram metamfetamin ile yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Bolu geçişinde uyuşturucu madde sevkiyatını önlemeye yönelik uygulama yaptı. Bu sırada durdurulan otomobilde, şüphe üzerine arama yapıldı. Araçta 124,73 gram metamfetamin ele geçirildi; N.Ç. (23), M.Ç. (37) ve B.Y. (23) de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-16 12:13:43



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