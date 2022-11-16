Bolu'da kaçak cep telefonu ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda 175 gram kubar esrar ile yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin düzenlediği diğer operasyonda ise 25 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM yolunda uyuşturucu madde sevkiyatını önlemeye yönelik yol uygulaması yaptı. Bu kapsamda şüphe üzerine yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste narkotik köpeği 'Asır' ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine 175 gram kubar esrar ele geçirildi. Otobüste yolcu olarak bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonda ise yolcu otobüsünde bulunan şüphelinin çantasında 25 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli ve olayla bağlantısı olan 2 kişi daha gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-16 12:33:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.