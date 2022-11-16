Bolu'da iş merkezi çatısından düşen işçi yaralandı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, iş merkezinin çatısında bakım ve onarım çalışması yapan işçi Ulaş Bertav, 3 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Karaçayır Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta meydana geldi. İş merkezinin çatısında bakım ve onarım çalışması yapan Ulaş Bertav, bastığı plastik malzemenin çökmesiyle 3 metre yükseklikten binanın merdiven boşluğuna düştü. Arkadaşlarının çatıdan düştüğünü fark eden diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan Bertav, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-16 12:39:27



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