Hareket halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
D750 kara yolunun Gerede Mogan Parkı mevkisinde sabah saatlerinde Osman Yılmaz idaresindeki 06 CAD 475 plakalı ticari araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü, yol kenarına çektiği araçtan kendini dışarıya atıp, itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-11-17 13:53:49
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