Bolu'da 4 kişilik aile, karbonmonoksitten zehirlendi

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi, ilk tedavileri sonrası Ankara'daki hiperbarik oksijen tedavi merkezine sevk edildi.
Olay, sabaha karşı Gerede ilçesi Demirciler Mahallesi Filistin Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Tolga (44), Nevres Sevda (42), Almina (15) ve Alara (10) Anadolulu, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine yediklerinden zehirlendiklerini düşünerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Anadolulu ailesinin, yemekten değil sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi. 4 kişilik aile, buradaki ilk tedavilerinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aile, daha sonra da Ankara Asal Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-11-18 13:14:52
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