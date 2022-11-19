Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı.
Çam ormanlarının içinde saklı Gölcük Tabiat Parkı, ara tatilde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çevre il ve ilçelerden gelenler otoparklarda yer bulamadı. Göl kenarındaki yürüme alanları da dolarken, ziyaretçiler, manzaranın keyfini çıkardı. Ziyaretçilerin, okullardaki 'ara tatil' nedeniyle daha çok çocuklu ailelerden oluştuğu görüldü. Vatandaşlar, göl etrafında yürüyüş ve bisiklet turları atıp bol bol fotoğraf çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-11-19 15:40:05
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