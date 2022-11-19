Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı.

Çam ormanlarının içinde saklı Gölcük Tabiat Parkı, ara tatilde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çevre il ve ilçelerden gelenler otoparklarda yer bulamadı. Göl kenarındaki yürüme alanları da dolarken, ziyaretçiler, manzaranın keyfini çıkardı. Ziyaretçilerin, okullardaki 'ara tatil' nedeniyle daha çok çocuklu ailelerden oluştuğu görüldü. Vatandaşlar, göl etrafında yürüyüş ve bisiklet turları atıp bol bol fotoğraf çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-19 15:40:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.