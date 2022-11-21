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Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

DHA

Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)ANADOLU Otoyolu'nun Bolu geçişinde durdurulan otobüste, üzerinde ve eşyalarının arasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince otoyolda yapılan uygulama kapsamında Doğu illerinden gelen yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramalarda, yolcu M.G'nin (48) üzerinde ve eşyalarının arasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-11-21 14:50:19

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