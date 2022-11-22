Bolu'da kereste fabrikasında yangın

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Seyit Mahallesi'nde bulunan kereste fabrikasında, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-22 09:27:50



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