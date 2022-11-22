Hafif ticari aracın çarptığı 10 yaşındaki Ayşe, ağır yaralandı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Kocasu (10), hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Sümer Mahallesi Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Bolu istikametine giden V.A. kontrolündeki 14 GL 609 plakalı hafif ticari araç, kırtasiyeye gitmek için koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 5'inci sınıf öğrencisi Ayşe Kocasu'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kocasu´yu ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından gözaltına alınan ve ifadesi alınan V.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanede, yoğun bakımda tedavisi devam eden Ayşe Kocasu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-22 10:47:52



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