Bolu'nun doğa harikası milli parklarını ara tatilde 93 bin 138 kişi ziyaret etti



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun doğal harikası milli parklar ile tabiat parkları ara tatilde özellikle çocuklu aileler tarafından yoğun ilgi gördü. Parkları toplam 93 bin 138 kişi ziyaret etti.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Yedigöller ve Abant Gölü milli parkları ile Gölcük, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl ve Karagöl tabiat parkları ara tatilde de tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü. Milli ve tabiat parklarını 9 günlük ara tatil boyunca 93 bin 138 kişi ziyaret etti. Günübirlik ziyaret ve konaklamak için Bolu'yu tercih eden tatilciler, sonbaharın hakim olduğu parklarda çocuklarıyla tatilin keyfini çıkardı. Göl çevresinde yürüyüş ve piknik yapma imkanı bulan tatilciler, çadır ve karavanlarda kamp deneyimi yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-22 16:08:23



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