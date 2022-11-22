Bolu'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde iki atlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeniceşıhlar Köyü'nde meydana geldi. Menşure Dikilitaş'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK
2022-11-22 22:33:53
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