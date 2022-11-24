Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne çadırlarda uyandı (5)



BAKAN KURUM, HASAR GÖREN BİNALARDA İNCELEME YAPTI

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinde hasar gören binalarda incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina hasar gördü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar gören binalarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum ilk olarak, Gümüşova Hükümet Konağı'nda muhtarlarla bir araya geldi. Kurum, daha sonra Gümüşova ilçesine bağlı Kıyıköy'e geçti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, Kıyıköy ve Kışla köylerinde hasarlı evlerde incelemelerde bulundu. Kışla köyünde evi ağır hasar gören Hasan Yak'a konteyner temini için yetkililere talimat veren Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bakan Kurum, depremden etkilenen Cumayeri'nde de muhtarlarla buluştu. Depremin ardından bölgede bulunan Kurum, Cumayeri Kapalı Pazar Alanı'nda ilçedeki muhtarlarla toplantı yaptı ve taleplerini dinleyerek not aldı. Bakan Kurum, daha sonra ilçede hasar gören binalarda incelemelerini sürdürdü. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜKTezcan SOLMAZ

2022-11-24 18:59:30



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