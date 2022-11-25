Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yollar ve yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerde başlayan sağanakla hava sıcaklığı, aniden düştü ve kar yağışı etkili oldu. Gerede ilçesine bağlı Esentepe ile Yedigöller Milli Parkı ve Kartalkaya Kayak Merkezi gibi yüksek kesimlerde yağışla kar kalınlığı, 7 santimetreye kadar ulaştı. Yeşil alanlar, ağaçların üzeri ve yollar, kısa sürede bembeyaz oldu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-25 15:34:24



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