Bolu Dağı'nda sis

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Sis, özellikle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaştı. Yol kenarlarındaki sis ışıkları da yakıldı. Yer yer 30 metreye kadar düşen görüş uzaklığı nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Bölgede öğle saatlerine doğru sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-11-28 11:27:44



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