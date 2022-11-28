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Eski sevgilisinin öldürdüğü Selcan, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Eski sevgilisinin öldürdüğü Selcan, son yolculuğuna uğurlandı


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da, 2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi Umutcan İlter (25) tarafından öldürülen okul öncesi öğretmeni Selcan Dönmezer (24), Mengen ilçesindeki köyünde toprağa verildi. Genç kızı öldürdükten sonra kendi yaşamına da son veren Umutcan İlter de defnedildi.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Alpağutbey Mahallesi Zerdali Sokak üzerinde meydana geldi. Antalya'da okul öncesi öğretmenliği yapan Selcan Dönmezer, ailesiyle memleketleri Bolu'ya geldi. Dönmezer'in kente geldiğini öğrenen 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Umutcan İlter, kendisine ait eşyaları vermek için buluşmak istedi. İkili arasında tartışma çıktı. Umutcan İlter, yanında bulunan tabanca ile Sevcan Dönmezer'e ateş açtı. İlter, daha sonra aynı silahla kendisine de ateş etti. Dönmezer ve İlter kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.
Selcan Dönmezer'in cenazesi, ailesi tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alınarak, Mengen ilçesine bağlı Mamatlar köyüne getirildi. Burada Erenler Yeni Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Dönmezer'in ailesi, arkadaşları ve köy sakinleri katıldı. Dönmezer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Dönmezer'i öldürdükten sonra intihar eden Umurcan İlter'in cenazesi ise Bolu merkeze bağlı Yukarı Çamlı köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mengen Murat KÜÇÜK
2022-11-28 16:07:38

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