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Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

DHA

Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, evde Hint keneviri ile üretim malzemeleri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Gerede ilçesinde bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, eve düzenlediği operasyonda 85 santimetre boyunda 1 kök Hint keneviri bitkisi, 2,45 gram esrar, 6 bitki vitamini, 2 soğutmalı led lamba, 2 havalandırma borusu, 2 havalandırma fanı, 1 ısıtıcı ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, ev sahibi ise 'kenevir ekme ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlamalarıyla gözaltına alındı. (DHA) 
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-11-30 11:20:31

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